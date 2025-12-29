Regione Campania Rescigno Lega | Cuomo assessore? Dubbi su incompatibilità
La Regione Campania potrebbe presto affrontare una nuova nomina di assessore, con il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, tra i possibili candidati. Rescigno, rappresentante della Lega, ha espresso dubbi riguardo all'incompatibilità di questa eventuale nomina, sollevando questioni sulla compatibilità tra il ruolo di sindaco e quello di assessore regionale. La situazione richiede un'analisi approfondita per chiarire eventuali conflitti di interesse.
"Da organi di stampa apprendiamo che tra i papabili per il ruolo di assessore regionale c'è il sindaco di Portici Enzo Cuomo. Mi permetto di sollevare dubbi sulla regolarità dell'eventuale nomina. Cuomo ad oggi non avrebbe i requisiti di eleggibilità a consigliere regionale, quindi non avrebbe i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
