Cuomo assessore l’affondo di Rescigno Lega | Non ha i requisiti impugneremo il decreto

La possibile nomina di Enzo Cuomo come assessore regionale ha suscitato dubbi sulla sua legittimità. Rescigno, esponente della Lega, ha annunciato che impugnerà il decreto qualora venisse confermato. La questione riguarda i requisiti richiesti per ricoprire questa carica e apre un confronto sulle procedure di nomina e sulla validità delle decisioni amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti Dubbi sulla legittimità dell’eventuale nomina di Enzo Cuomo ad assessore regionale. A sollevarli è Carmela Rescigno, vice coordinatrice regionale della Lega in Campania, che richiama possibili profili di ineleggibilità e incompatibilità previsti dallo Statuto regionale. “Dagli organi di stampa apprendiamo che tra i papabili per il ruolo di assessore regionale c’è il sindaco di Portici, Enzo Cuomo – dichiara Rescigno –. Mi permetto di sollevare seri dubbi sulla regolarità di un’eventuale nomina. Cuomo, allo stato attuale, non avrebbe i requisiti di eleggibilità a consigliere regionale e, di conseguenza, neppure quelli per essere scelto come assessore, come stabilisce l’articolo 50, comma 3, dello Statuto della Regione Campania”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cuomo assessore, l’affondo di Rescigno (Lega): “Non ha i requisiti, impugneremo il decreto” Leggi anche: Lotta alla malavita in Campania: la Lega riconferma Carmela Rescigno Leggi anche: Lega, Picone: con candidatura Carmela Rescigno lotta a malavita e riscatto Campania Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pizzeria riaperta a Portici, scontro politico: scintille tra Cuomo e Rescigno - Questa volta non si parla di un celebre romanzo, ma di una vicenda che sembra davvero non voler giungere a conclusione, e che riguarda “una ... ilmattino.it Fico ha varato la nuova giunta regionale. Bonavitacola sarà vice, la Saggese assessore per Casa riformista Giunta Regione Campania. Aggiornamento. Tre assessori andranno al Pd: Mario Casillo, Enzo Cuomo, sindaco di Portici; e Roberta Santaniello. Per il - facebook.com facebook #Politica Regione Campania, scacchiere Fico: il “caso Cuomo” congela la Giunta. Natale senza assessori x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.