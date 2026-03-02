Camion invadono le corsie in autostrada traffico bloccato sulla A12 fra Torre del Lago e l' uscita Pisa Nord

Stamattina sull'autostrada A12, tra Torre del Lago e Pisa Nord, si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi camion, causando il blocco del traffico. Le autorità stanno ancora esaminando la dinamica dell’incidente, mentre le corsie sono state invase dai mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

E' tutta da chiarire la dinamica di un pericoloso incidente stradale che si è verificato stamani, 2 marzo, sull'autostrada A12, nel tratto fra Torre del Lago e l'uscita Pisa Nord. Secondo quanto si apprende due camion, carichi rispettivamente di elettrodomestici e materiale edile, avrebbero.