Autostrada A12 | scontro auto-tir fra Viareggio e Pisa nord 4 feriti

12 gen 2026

Un incidente sulla A12 tra Viareggio e Pisa Nord ha coinvolto un’auto e un tir, causando quattro feriti. Le persone rimaste incastrate sono state soccorse dai vigili del fuoco e affidate al personale del 118, presente sul posto con quattro ambulanze. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, e il traffico è momentaneamente rallentato nella zona.

Le persone, rimaste incastrate e ferite, sono state estratte dal personale VVF e affidate al personale 118, sul posto con quattro ambulanze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

