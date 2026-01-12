Autostrada A12 | scontro auto-tir fra Viareggio e Pisa nord 4 feriti

Un incidente sulla A12 tra Viareggio e Pisa Nord ha coinvolto un’auto e un tir, causando quattro feriti. Le persone rimaste incastrate sono state soccorse dai vigili del fuoco e affidate al personale del 118, presente sul posto con quattro ambulanze. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, e il traffico è momentaneamente rallentato nella zona.

Le persone, rimaste incastrate e ferite, sono state estratte dal personale VVF e affidate al personale 118, sul posto con quattro ambulanze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A12: scontro auto-tir fra Viareggio e Pisa nord, 4 feriti Leggi anche: Scontro auto-tir in autostrada, feriti e coda Leggi anche: Autostrada A11: chiusura notturna del tratto Pisa nord-raccordo Lucca Viareggio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incidente sulla Via Aurelia a Tarquinia: chiusa la SS 1 Bis, un ferito dopo scontro tra cisterna e auto; Scontro autocisterna-furgone sull’Aurelia bis: traffico bloccato tra Tarquinia e Monte Romano; Verona-Lazio 0-1, al Bentegodi decide l’autorete di Nelsson. Grave incidente in autostrada: scontro tra auto e mezzo pesante, quattro feriti - Sul posto tutti i soccorritori, ripercussioni sul traffico ... lanazione.it

È stato arrestato con l’accusa di aver tentato di inquinare le prove Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici alla guida della Porsche che poco prima di Natale ha causato l’incidente sull’autostrada Asti-Cuneo. In quel tragico scontro perse la vita la giov - facebook.com facebook

Scontro tra due vetture sulla autostrada A4 a Verona Sud: un morto e traffico in tilt. Il violento impatto sulla corsia Nord in direzione Milano: una vittima. Sul posto Vigili del Fuoco, personale sanitario e Polizia Stradale. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.