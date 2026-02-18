Camion sbanda e si schianta in autostrada | traffico bloccato e file chilometriche

Un camion ha perso il controllo e si è schiantato sull’autostrada A1 in direzione Napoli questa mattina, causando un blocco totale del traffico e code di diversi chilometri. L’incidente si è verificato attorno alle 8, all’altezza del chilometro 754, quando il veicolo ha sbandato improvvisamente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando disagi a tutti i pendolari.

Mattinata di forti disagi sulla Autostrada del Sole A1 in direzione Napoli. Oggi, mercoledì 18 febbraio, intorno alle ore 8, un camion avrebbe perso il controllo all’altezza del chilometro 754, sbandando e andando a impattare lungo la carreggiata. L’episodio ha avuto conseguenze immediate sulla circolazione. Il punto dell’impatto: zona svincolo Villa Literno-Pomigliano. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Villa Literno-Pomigliano, in un tratto noto per l’elevata intensità di traffico nelle ore di punta. Le cause sono in fase di accertamento: il conducente del mezzo pesante non sarebbe riuscito a mantenere la traiettoria e, dopo l’urto, il camion avrebbe occupato parte della carreggiata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

