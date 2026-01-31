I colleghi lo trovano morto sul camion | tragedia nel piazzale dell' azienda

Questa mattina nel piazzale di un'azienda a Castenedolo, i colleghi hanno trovato il corpo senza vita di un camionista. L’uomo era arrivato la notte precedente per una consegna e, secondo quanto emerge, avrebbe dovuto partire nel primo pomeriggio. Ancora da chiarire le cause del decesso, ma al momento non ci sono segni di violenza o incidenti visibili. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

Era arrivato in quel di Castenedolo nella notte per una consegna e sarebbe dovuto ripartire nel primo pomeriggio di ieri. Invece il viaggio di Roberto Fusato, autotrasportatore di 56 anni residente a Campagna Lupia, nel veneziano, non è più ripreso.Erano circa le 13 quando alcuni colleghi, non.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Castenedolo Tragedia Tragedia a San Salvatore Telesino, 25enne trovato morto nel piazzale di un’azienda A San Salvatore Telesino, un giovane di 25 anni è stato trovato senza vita questa mattina nel piazzale di un’azienda locale. Nazario Pontellato travolto da un camion sul cantiere dell'autostrada A31, l'operaio 61enne è morto davanti ai colleghi. Grave l'altro lavoratore La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Castenedolo Tragedia Argomenti discussi: Torino, operaio di 25 anni muore incastrato nella macchina per tagliare il fieno: i colleghi lo trovano senza vita; Andrea Cricca, l'operaio morto a 25 anni sul lavoro: è rimasto incastrato nella macchina per tagliare il fieno, i colleghi lo hanno...; Federico muore a 50 anni schiacciato dalla gru, la disperazione dei colleghi; Cos'è l'Ice e com'è cambiata con Trump. I colleghi lo trovano morto sul camion: tragedia nel piazzale dell'aziendaRoberto Fusato, 56 anni, residente nel veneto, si trovava in loco per una consegna. I soccorsi non hanno potuto salvarlo ... bresciatoday.it Dramma in fonderia a Urbisaglia, i colleghi lo cercano per andare a pranzo e lo trovano mortoURBISAGLIA - Dramma oggi intorno alle 13 alla Fas (Fonderia acciai speciali) di Urbisaglia: un manutentore di 60 anni è stato trovato morto dai colleghi che lo cercavano per andare a pranzo. Sul posto ... corriereadriatico.it Tanto lavoro tante ore in sala ma quando si trovano colleghi fantastici la stanchezza non si sente - facebook.com facebook “Io, come molti altri dei miei colleghi e molte altre persone comuni, ci siamo ritrovati in una situazione economica talmente dura che, di fatto, non riuscivamo più a vivere”, dice Dawood, manifestante iraniano, è fuggito da #Teheran e da qualche giorno si trova i x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.