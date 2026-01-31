I colleghi lo trovano morto sul camion | tragedia nel piazzale dell' azienda

Questa mattina nel piazzale di un'azienda a Castenedolo, i colleghi hanno trovato il corpo senza vita di un camionista. L’uomo era arrivato la notte precedente per una consegna e, secondo quanto emerge, avrebbe dovuto partire nel primo pomeriggio. Ancora da chiarire le cause del decesso, ma al momento non ci sono segni di violenza o incidenti visibili. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

Era arrivato in quel di Castenedolo nella notte per una consegna e sarebbe dovuto ripartire nel primo pomeriggio di ieri. Invece il viaggio di Roberto Fusato, autotrasportatore di 56 anni residente a Campagna Lupia, nel veneziano, non è più ripreso.Erano circa le 13 quando alcuni colleghi, non.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

