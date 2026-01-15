Camion trasporta escavatore ma nel sottopasso perde il carico | la ruspa finisce in strada

Un camion che trasportava un escavatore ha subito un incidente a Follonica, in via Leopardi, sotto il ponte ferroviario. Durante il tragitto, il carico si è staccato e la ruspa è finita sulla carreggiata, creando disagi al traffico. L'episodio si è verificato il 15 gennaio 2026, richiedendo l’intervento delle autorità per la gestione della situazione e la messa in sicurezza dell’area.

Grosseto, 15 gennaio 2026 – Incidente in via Leopardi all'altezza del ponte ferroviario a Follonica. Nel primo pomeriggio di oggi, 15 gennaio, un furgone adibito al trasporto di un escavatore, nell'attraversare il sottopasso ha perso il carico, facendo cadere l'escavatore sulla sede stradale. L'intervento dei vigili del fuoco di Follonica è valso al recupero dell'escavatore e al suo riposizionamento in condizioni di sicurezza, al fine di eliminare ogni potenziale pericolo per la circolazione. La viabilità è stata regolata dal personale della Polizia Municipale di Follonica durante le operazioni di recupero.

