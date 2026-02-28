“Camicette bianche” trasforma una fotografia ingiallita in un’esperienza musicale. La scena cattura un momento passato, ma la sua narrazione si rinnova attraverso uno spettacolo che unisce musica e memoria. La rappresentazione si concentra su temi di vita quotidiana e ricordi, portando sul palco immagini e emozioni di un passato condiviso. La produzione coinvolge artisti e musicisti che interpretano questa storia senza aggiungere commenti.

C’è una fotografia ingiallita che attraversa il tempo e torna a parlare al presente. È l’immagine evocata da “Camicette Bianche – il musical”, lo spettacolo scritto, diretto e musicato da Marco Savatteri, che porta in scena una delle pagine più dolorose e simboliche dell’emigrazione italiana di inizio Novecento. Non è soltanto un racconto storico, ma un viaggio emotivo che intreccia memoria e attualità, radici e futuro, in un affresco corale capace di unire la Sicilia e l’America attraverso le vite di chi partiva con una valigia di cartone e un sogno fragile tra le mani. Lo spettacolo coinvolge tanti, tantissimi performer, un ensemble ampio, che restituisce la dimensione collettiva di una storia fatta di lettere, documenti originali e testimonianze d’epoca custodite come in uno scrigno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Camicette bianche”, la memoria che diventa musical

Trianon Viviani, un musical per la Giornata della donna: debutta “Camicette bianche” tra memoria, migrazioni e dirittiIl Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana partecipa alla Giornata internazionale della Donna con uno spettacolo che unisce musica,...

“Camicette Bianche – il musical” torna in scena a PalermoIl palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo si prepara ad accogliere una storia di emigrazione, sfruttamento e lotta per i diritti delle donne con...

Marco Savatteri premiato a Washington per *Camicette Bianche

