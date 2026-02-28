Camicette bianche la memoria che diventa musical
“Camicette bianche” trasforma una fotografia ingiallita in un’esperienza musicale. La scena cattura un momento passato, ma la sua narrazione si rinnova attraverso uno spettacolo che unisce musica e memoria. La rappresentazione si concentra su temi di vita quotidiana e ricordi, portando sul palco immagini e emozioni di un passato condiviso. La produzione coinvolge artisti e musicisti che interpretano questa storia senza aggiungere commenti.
C’è una fotografia ingiallita che attraversa il tempo e torna a parlare al presente. È l’immagine evocata da “Camicette Bianche – il musical”, lo spettacolo scritto, diretto e musicato da Marco Savatteri, che porta in scena una delle pagine più dolorose e simboliche dell’emigrazione italiana di inizio Novecento. Non è soltanto un racconto storico, ma un viaggio emotivo che intreccia memoria e attualità, radici e futuro, in un affresco corale capace di unire la Sicilia e l’America attraverso le vite di chi partiva con una valigia di cartone e un sogno fragile tra le mani. Lo spettacolo coinvolge tanti, tantissimi performer, un ensemble ampio, che restituisce la dimensione collettiva di una storia fatta di lettere, documenti originali e testimonianze d’epoca custodite come in uno scrigno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Trianon Viviani, un musical per la Giornata della donna: debutta “Camicette bianche” tra memoria, migrazioni e dirittiIl Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana partecipa alla Giornata internazionale della Donna con uno spettacolo che unisce musica,...
“Camicette Bianche – il musical” torna in scena a PalermoIl palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo si prepara ad accogliere una storia di emigrazione, sfruttamento e lotta per i diritti delle donne con...
Marco Savatteri premiato a Washington per *Camicette Bianche
