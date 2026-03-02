camavinga salta il match contro il getafe a causa di un mal di denti

Camavinga non sarà in campo nella partita contro il Getafe a causa di un mal di denti. Il centrocampista del Real Madrid si è fermato in settimana e non ha potuto allenarsi con i compagni. La squadra spagnola dovrà affrontare il match senza uno dei suoi elementi principali. La partita è prevista per il fine settimana e si giocherà in casa del Getafe.

Nel contesto della Liga, il Real Madrid deve fronteggiare l’assenza di uno dei suoi giocatori chiave per la sfida contro il Getafe. Eduard o Camavinga non parteciperà al confronto a causa di un mal di denti intenso, una circostanza che ha attirato l’attenzione di tifosi e dello staff guidato da Álvaro Arbeloa. La situazione è stata interpretata come un episodio temporaneo, senza segnalazioni di infortuni di natura strutturale e con l’obiettivo di preservare la forma e la lucidità per gli impegni futuri. Il match odierno di Liga tra le Real Madrid e il Getafe perde uno dei protagonisti potenziali a causa di un problema odontoiatrico. La... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

