Argenio e Mirra | Dopo l’ultimo consiglio comunale quale futuro politico per Calvi?

Dopo l’ultimo consiglio comunale, si apre un confronto sul futuro politico di Calvi. Abbiamo intervistato i consiglieri comunali Argenio Vincenzo e Mario Mirra, che condividono le loro prospettive e idee per il prossimo periodo elettorale. In questo approfondimento, analizziamo gli sviluppi e le possibili direzioni per il territorio, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle attuali dinamiche politiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Intervista ai consiglieri comunali Argenio Vincenzo e Mario Mirra: Consiglieri Argenio e Mirra, si parla di un nuovo progetto politico in vista delle prossime elezioni a Calvi. Cosa distingue questa iniziativa da quanto visto negli anni precedenti? Quello che vediamo oggi è molto chiaro: troppo spesso le persone vogliono solo mettersi sul piedistallo, candidarsi a sindaco senza un gruppo vero alle spalle, senza un progetto condiviso. È un modo di fare politica che guarda solo alla propria visibilità, e che finisce per rappresentare il passato, senza innovazione. E purtroppo questa logica ha conseguenze concrete: negli anni molte zone importanti del territorio di Calvi sono rimaste senza rappresentanza, perché chi si concentra solo sulla propria candidatura trascura la costruzione di un gruppo coeso e capillare.

