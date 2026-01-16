Verso le elezioni il Pd vara il progetto Messina

In vista delle prossime elezioni, il Partito Democratico presenta il progetto Messina, un'iniziativa pensata per rispondere alle diverse esigenze della città. Messina si caratterizza per una realtà complessa e articolata, con esigenze variegate tra centro e periferie, quartieri storici e zone più recenti. La proposta mira a favorire uno sviluppo equilibrato, considerando le specificità di ogni area e le sfide di una comunità in evoluzione.

"Messina è una città complessa, frammentata, attraversata da bisogni molto diversi tra centro e periferie, tra quartieri storici e aree più recenti, tra chi resiste e chi rischia di andare via.E per parlare della città è necessario parlare con la città", così il segretario provinciale del Partito Democratico messinese Armando Hyerace ha introdotto quest'oggi l'incontro con la stampa tenuto a Palazzo Zanca, finalizzato ad illustrare il percorso organico di costruzionepolitica per la città, in tutti i suoi livelli, nell'ottica di una costruzione di progetto per Messina. Il Partito Democratico ha avviato già nel 2025 un percorso di ascolto strutturato nei territori della Città Metropolitana, che oggi entra in una nuova fase più approfondita.

