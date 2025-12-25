Calendario United Cup 2026 | orari giorno per giorno programma tv streaming tabellone dai gironi alla finale

La stagione 2026 del tennis si aprirà con la United Cup, che si terrà in Australia, tra Perth (RAC Arena) e Sydney (Ken Rosewall Arena) da venerdì 2 a domenica 11 gennaio: fase a gironi da venerdì 2 a mercoledì 7, fase ad eliminazione diretta da mercoledì 7 a domenica 11. Le 18 squadre sono divise in sei gironi da 3 e passeranno ai quarti le prime e le due migliori seconde, una per i raggruppamenti di Perth (A, C ed E) ed una per quelli di Sydney (B, D ed F). I quarti di finale saranno spalmati tra il 7 ed il 9 gennaio, poi a Sydney si giocheranno le semifinali sabato 10 e la finale domenica 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

