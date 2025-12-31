Calendario Mondiali calcio 2026 | orari giorno per giorno tv streaming tabellone dai gironi alla finale

Ecco il calendario completo dei Mondiali di calcio 2026, con orari, partite giorno per giorno, canali TV e streaming. Dal girone alla finale, tutte le tappe del torneo che si svolgerà dal 11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. L’Italia, in caso di qualificazione, affronterà i playoff e poi si unirà alle squadre del Girone B, formato da Canada, Svizzera e Qatar.

I Mondiali 2026 di calcio si terranno dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti: l’Italia dovrà affrontare i play-off, giocando il primo match in casa contro l’Irlanda del Nord e poi il secondo in casa di una tra Galles e Bosnia Erzegovina, ma in caso di qualificazione gli azzurri disputeranno il Girone B con Canada, Svizzera e Qatar. La diretta tv dei Mondiali 2026 di calcio sarà affidata a Sky Sport e Rai (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go, NOW e Rai Play (palinsesti precisi da definire), infine la Diretta Live testuale di tutti i match sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali calcio 2026: orari giorno per giorno, tv, streaming, tabellone dai gironi alla finale Leggi anche: Calendario United Cup 2026: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming, tabellone dai gironi alla finale Leggi anche: Calendario Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orari dai gironi alla finale, accoppiamenti, tv, streaming Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Eventi sportivi 2026, calendario e date degli eventi più attesi; Risultati Coppa d'Africa 2025: tutte le partite in diretta e la classifica dei gironi · Risultati Calcio oggi; Quando gioca l’Italia i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026? Orari, avversarie, tv, streaming; Iran ed Egitto tornano alla carica: «No al Pride Match ai Mondiali». Eventi sportivi 2026, i più attesi: dalle Olimpiadi invernali ai Mondiali di calcio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Eventi sportivi 2026, i più attesi: dalle Olimpiadi invernali ai Mondiali di calcio ... tg24.sky.it

Calendario sportivo 2026: tutti gli eventi da non perdere - Scopri tutti gli eventi sportivi 2026: Olimpiadi, Mondiali di calcio, Super Bowl, tennis e ciclismo in un calendario completo. trend-online.com

Da Milano Cortina ai Mondiali di calcio, tutto lo sport del 2026. Tutti gli eventi - E' un anno di sport colmo di eventi quello che sta per aprirsi e che avrà il suo clou prima con le Olimpiadi invernali Milano Cortina (6- ansa.it

…CALENDARIO DA SOGNO 2025 - 21 Il doppio oro mondiale di Marco Cicchetti Mondiali di atletica paralimpica - New Delhi (27 settembre - 5 ottobre) Una manifestazione che ha regalato tante prime volte allo sport azzurro. C'è stato il secondo titolo m - facebook.com facebook

Mondiali 2026, calendario partite dai gironi alla finale: date e orari italiani #SkySport x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.