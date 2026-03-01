Durante il weekend di apertura della stagione MotoGP in Thailandia, Marc Marquez ha cercato di gestire la gara in modo da risparmiare energie e pneumatici. Tuttavia, la gomma posteriore è esplosa sul cordolo, e questo incidente ha portato a un risultato senza punti. La gara si è conclusa con questa problematica per il pilota.

Nel weekend di apertura della stagione MotoGP in Thailandia, Marc Marquez ha puntato a una gestione lunga della gara per risparmiare energie e pneumatici, con l’obiettivo di lanciare l’attacco negli ultimi giri. A cinque tornate dalla fine, l’uscita di pista a causa di un cordolo ha provocato una deflagrazione della gomma posteriore, impedendo al pilota Ducati di conquistare punti. Marquez ha descritto il weekend come positivo a livello personale, ma ha illustrato come l’episodio sia avvenuto proprio durante una fase cruciale della gara. La gomma posteriore si è sgonfiata repentinamente dopo aver calpestato il cordolo, e il pilota ha sottolineato che i cordoli sono tipicamente ideati per penalizzare chi rientra dall’esterno, non per provocare la perdita di tenuta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marquez: "La gomma posteriore è esplosa sul cordolo, risultato zero punti

