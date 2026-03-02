Calderisi | Il ballottaggio? Impossibile con il bicameralismo paritario

Il professore Calderisi si esprime sulla possibilità di introdurre il ballottaggio, sostenendo che sarebbe impossibile con il sistema del bicameralismo paritario. Secondo lui, questa procedura richiede che il candidato vinca con almeno il 50% dei voti, rendendo decisivi gli elettori di centro e contribuendo a moderare il sistema politico.

«Sono personalmente molto favorevole al ballottaggio perché, essendo necessario il 50% per vincere, renderebbe decisivi gli “elettori di mezzo” e pertanto deradicalizzerebbe il sistema politico. Ma un sistema basato sul ballottaggio a livello nazionale con il bicameralismo paritario purtroppo non si può fare: vi sarebbe il rischio di esiti difformi nelle due Camere». Giuseppe Calderisi è stato a lungo parlamentare (con i Radicali prima e con Forza Italia e il Popolo delle libertà poi) ed è considerato uno dei massimi esperti di area liberale in materia di regolamenti istituzionali e sistemi elettorali. Maggioritarista convinto, è da sempre favorevole a un sistema che favorisca un risultato certo e dunque la governabilità. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

