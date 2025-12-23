Dovbyk verso il rientro | ballottaggio con Dybala?

Dovbyk si prepara al rientro e si confronta con Dybala in un possibile ballottaggio. La recente sconfitta contro la Juventus ha lasciato qualche delusione, evidenziando le sfide della Roma nel mantenere il quarto posto e rimanere competitiva nella corsa alle posizioni di vertice. La situazione richiede attenzione e valutazioni strategiche per il prosieguo della stagione.

La sconfitta contro la Juventus lascia, senza ombra di dubbio, qualche rimpianto. La possibilità in casa Roma era ghiotta: rimanere attaccata alle big, sperando in un errore di percorso, ma soprattutto consolidare il quarto posto allungando sulla Vecchia Signora. Però, così non è stato. I bianconeri, infatti, si trovano a un passo dalla formazione allenata da Gian Piero Gasperini, con la compagine capitolina che nella prossima sfida dovrà vedersela contro il Genoa. Una partita complicata, soprattutto perché sulla panchina del Grifone c’è una vecchia conoscenza romana e romanista: Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dovbyk verso il rientro: ballottaggio con Dybala? Leggi anche: Dybala, c'è lesione al bicipite: stop di un mese e rientro contro il Cagliari. Occasione per Dovbyk? Leggi anche: Roma, Dovbyk verso il rientro: Genoa nel mirino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Roma, la ripresa degli allenamenti verso la Juventus: le condizioni di Dovbyk. Roma, Dovbyk torna ad allenarsi: verso il rientro con il Como - A pochi giorni dalla sfida di Europa League contro il Celtic, i giallorossi possono tirare un sospiro di sollievo. fantacalcio.it

