Masci in vantaggio su Costantini in vista del voto di marzo ma il ballottaggio non è impossibile | il sondaggio

Carlo Masci si avvicina alle elezioni con un vantaggio sui rivali del centrosinistra, anche se la partita non è ancora chiusa. Secondo un sondaggio, il candidato del centrodestra ha più possibilità di vincere al primo turno, ma non si può escludere un secondo turno tra lui e Costantini. La campagna elettorale entra nel vivo e tutto può ancora succedere.

Carlo Masci e centrodestra in vantaggio su Carlo Costantini e coalizione di centrosinistra, ma il ballottaggio non è una possibilità da escludere. Questo quanto emerge dal sondaggio dell'istituto demoscopico Noto Sondaggi promosso tra 800 elettori delle 23 sezioni in cui gli aventi diritto sono.

