Sul fronte del calciomercato, il nome di Estupinan continua a suscitare grande attenzione, con il Bologna che si aggiunge alle società interessate. Il Milan valuta una possibile cessione del terzino sinistro rossonero durante la prossima sessione estiva. Diversi club italiani e stranieri monitorano le sue prestazioni, rendendo il suo futuro ancora incerto.

Calciomercato Milan, in estate il club potrebbe cambiare molto specialmente se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Occhio anche a delle possibili cessioni di giocatori che non hanno del tutto conquistato il club e Massimiliano Allegri. I dettagli. Come riportato dal giornalista Sacha Tavolieri sul sito sky-sport.ch sul il Milan sarebbe disposto ad ascoltare offerte per Estupinan. Il Diavolo dovrebbe recuperare circa 14 milioni di euro dall'investimento da 17 milioni di euro della scorsa stagione. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse da Italia, Spagna e Inghilterra. In Serie A ci sarebbe il Bologna che starebbe seguendo attentamente la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, tanto interesse per Estupinan: spunta anche il Bologna. Ecco i dettagli

Bologna, dopo il ko in Supercoppa focus sul calciomercato di gennaio: ecco la priorità dei rossoblù! I dettagliArchiviata la dolceamara esperienza in Supercoppa a Riad, per il Bologna è tempo di guardare avanti.

Estupinan: il Milan pensa a un clamoroso scambio. Ecco la bomba di calciomercatoCalciomercato Milan, il Diavolo ha cambiato molto anche in estate con alcune cessioni e qualche acquisto.

Tutto quello che riguarda Calciomercato.

Discussioni sull' argomento Milan, forte interesse per il gioiellino classe 2007 Karetsas del Genk; Moretto conferma FCIN1908: E’ vero, l’Inter vuole Kostov! Piace tanto, primi contatti; Calciomercato Milan, ecco come i rossoneri possono arrivare a Kean tramite Camarda; Calciomercato, Schira: Napoli e Juventus tengono d'occhio l'esterno del Bayer Leverkusen.

#André- @acmilan, ecco perché il Presidente del Corinthians ha bloccato l’affare tra i due club - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

Mancano ancora diversi mesi alla sessione estiva di calciomercato, ma il Milan inizia già a guardarsi intorno: torna di moda Jackson Clicca nel primo commento sottostante. - facebook.com facebook