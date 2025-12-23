Bologna dopo il ko in Supercoppa focus sul calciomercato di gennaio | ecco la priorità dei rossoblù! I dettagli

Dopo la sconfitta in Supercoppa, il Bologna si concentra sul mercato di gennaio, individuando le priorità per rafforzare la rosa. La società sta valutando le strategie più efficaci per migliorare la squadra e affrontare la seconda parte della stagione con maggiore solidità. Ecco i dettagli sulle trattative e gli obiettivi principali dei rossoblù in vista del mercato invernale.

Bologna, dopo il ko in Supercoppa parte l'assalto al mercato di gennaio: definita la priorità rossoblù. Le ultimissime Archiviata la dolceamara esperienza in Supercoppa a Riad, per il Bologna è tempo di guardare avanti. Il futuro immediato si chiama Sassuolo in campionato, ma l'urgenza vera riguarda il calciomercato di gennaio. La dirigenza rossoblù ha una

