Il nome di Estupinan torna protagonista nel calciomercato Milan, dove si pensa a uno scambio con un club rivale. La trattativa, ancora in fase embrionale, prende quota dopo che il difensore colombiano ha mostrato segnali di insoddisfazione e potrebbe lasciare il club in cerca di nuove opportunità. La novità più sorprendente riguarda un possibile scambio con un altro grande nome del calcio europeo, che potrebbe scombussolare gli equilibri della Serie A.

Calciomercato Milan, il Diavolo ha cambiato molto anche in estate con alcune cessioni e qualche acquisto. Qualche colpo non ha dato i risultati sperati dalla dirigenza rossonera, altri si. Rabiot e Modric, ad esempio, sono diventati dei perni fondamentali per la squadra di Massimiliano Allegri fin dal primissimo giorno. In estate c'è stata una vera e propria svolta del Milan per quanto riguarda la fascia sinistra della squadra rossonera. PROSSIMA SCHEDA>>> Cambio importantissimo a sinistra per i rossoneri: ceduto Theo Hernandez. Il terzino francese è stato uno dei grandi protagonisti del Milan che con Maldini e Pioli è tornato ai vertici in Serie A e in semifinale di Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Estupinan: il Milan pensa a un clamoroso scambio. Ecco la bomba di calciomercato

Si apre uno scenario inatteso per il Milan: Estupinan potrebbe lasciare il club già in questa sessione di mercato.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Pronto il rinnovo di Davide Bartesaghi: quanto guadagnerà l'esterno del Milan; L'ex tecnico di Estupinan: Mi stupisce che fatichi al Milan, fisicamente è un portento; Allegri coinvolge tutti… o quasi! Qual è il destino di Estupinan?; Estupinan Milan, Vicente Moreno così sull'esterno: Mi sorprende che non riesce ad esprimersi al meglio.

Dopo Maignan, il Milan ora pensa agli altri rinnovi. Fra questi c'è (di nuovo) BartesaghiLa crescita di Davide Bartesaghi con la maglia del Milan non è passata inosservata a nessuno. A Massimiliano Allegri in primis, che infatti lo. tuttomercatoweb.com

L'ex tecnico di Estupinan: Mi stupisce che fatichi al Milan, fisicamente è un portentoNel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'allenatore Vicente Moreno, che oggi guida l'Al-Wakrah (in Qatar), ha parlato. tuttomercatoweb.com

#Saelemaekers gioca sempre, #Estupinan non convince: #Milan, dal #calciomercato serve un esterno #SempreMilan - facebook.com facebook

#Saelemaekers gioca sempre, #Estupinan non convince: #Milan, dal #calciomercato serve un esterno #SempreMilan x.com