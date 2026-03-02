Calciomercato Milan | André vicinissimo ai rossoneri! Aggiornamenti importanti sul colpo a centrocampo svelati i prossimi passi

Il Milan è molto vicino a finalizzare l'acquisto di André, centrocampista di talento, che sta per diventare un nuovo giocatore rossonero. Le trattative sono in fase avanzata e si attende solo l’ufficialità. Nei prossimi giorni, si prevede di completare le procedure necessarie per l’ingaggio. I dirigenti del club stanno definendo gli ultimi dettagli prima di annunciare l’accordo ufficiale.

