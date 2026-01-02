Il calciomercato della Roma si avvicina alla conclusione della trattativa per l’acquisto di Giacomo Raspadori. Le ultime indiscrezioni indicano che l’accordo è ormai in fase avanzata, con dettagli da definire. Raspadori, che sta lasciando il suo attuale club, si prepara a tornare in Serie A, portando con sé nuove opportunità per la squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, Raspadori a un passo: trattativa ormai già ai dettagli e ultime novità sul ritorno in Italia Giacomo Raspadori è sempre più vicino a fare ritorno in Serie A. Dopo il passaggio estivo dal Napoli all’Atletico Madrid, l’attaccante potrebbe ora approdare alla Roma. Come riportato da Matteo Moretto su X, nelle ultime ore i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, Raspadori è vicinissimo! Trattativa ai dettagli. Ecco gli aggiornamenti

Leggi anche: Calciomercato Roma, ecco i due nuovi nomi per l’attacco dei giallorossi! Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Calciomercato Roma, a gennaio un attaccante per Gasperini: Massara vuole quel giocatore per rinforzare la rosa. I dettagli della trattativa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Zirkzee Roma si è mosso anche Gasperini | contatto telefonico con l’olandese E spunta la data del suo possibile arrivo in giallorosso Le ultime; Calciomercato Roma Gasperini vuole Gudmundsson per potenziare l’attacco Qual è la posizione dei viola?; Mercato Roma Dovbyk nel mirino di una big di Premier League! La sua volontà è chiara | tutti gli aggiornamenti; Roma subito tre colpi | la rivoluzione è pronta.

Giacomo Raspadori pronto a tornare in Italia: accordo fatto con la Roma per prestito oneroso, Lazio battuta sul tempo - L'Atletico Madrid ha accettato l'offerta del prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (19 milioni) della Roma, c'è il sì anche del giocatore ... eurosport.it