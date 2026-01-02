Calciomercato Roma Raspadori è vicinissimo! Trattativa ai dettagli Ecco gli aggiornamenti
Il calciomercato della Roma si avvicina alla conclusione della trattativa per l’acquisto di Giacomo Raspadori. Le ultime indiscrezioni indicano che l’accordo è ormai in fase avanzata, con dettagli da definire. Raspadori, che sta lasciando il suo attuale club, si prepara a tornare in Serie A, portando con sé nuove opportunità per la squadra giallorossa.
Calciomercato Roma, Raspadori a un passo: trattativa ormai già ai dettagli e ultime novità sul ritorno in Italia Giacomo Raspadori è sempre più vicino a fare ritorno in Serie A. Dopo il passaggio estivo dal Napoli all’Atletico Madrid, l’attaccante potrebbe ora approdare alla Roma. Come riportato da Matteo Moretto su X, nelle ultime ore i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
