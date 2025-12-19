Calciomercato Inter LIVE | cambia il futuro di Sommer? Le ultime su Frattesi e su Norton-Cuffy

Resta aggiornato sulle ultime novità di calciomercato dell’Inter, con focus su Sommer, Frattesi e Norton-Cuffy. Scopri le trattative in corso, gli incontri e le indiscrezioni che stanno plasmando il futuro dei nerazzurri. Redazione Inter News 24 ti tiene informato in tempo reale, offrendo tutte le novità di un mercato sempre più dinamico e ricco di sorprese.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

