Calcio Uisp a 11 | bis di Frediani poi Parentini e il Tendola vola

Lanazione.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spezia, 9 dicembre 2025 – Ancora di misura la vittoria del Sarzana Calcio che, con l'ennesimo balzo agguanta la vetta dove ha rallentato l' Amatori Castelnuovo che pareggia contro il Cgs Real Chiappa in una gara ricca di gol. Più reti, però, ci sono state tra Gs Pozzuolo e Pegazzano, con quest'ultimo sempre più. ultimo. Questo nell'undicesimo turno del Girone 1 nel campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nel Girone 2, invece, perde l'occasione, il Rangers Soliera, di affiancare l'Aston Uella Carrara, dopo la sconfitta a sorpresa contro il Tendola trascinato da Frediani (doppietta) e Parentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio uisp a 11 bis di frediani poi parentini e il tendola vola

© Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: bis di Frediani, poi Parentini e il Tendola vola

Uisp, la stagione nel vivo. Calcio, piscine e benessere

Matti per il Calcio, il torneo Uisp: i dipartimenti di salute mentale in campo con due squadre aretine

Calcio Uisp a 11: il tris di Cuvelier per aprire la stagione

calcio uisp 11 bisCalcio Uisp a 11: bis di Frediani, poi Parentini e il Tendola vola - La Spezia, 9 dicembre 2025 – Ancora di misura la vittoria del Sarzana Calcio che, con l'ennesimo balzo agguanta la vetta dove ha rallentato l' Amatori Castelnuovo che pareggia contro il Cgs Real Chiap ... Segnala lanazione.it