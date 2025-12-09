La Spezia, 9 dicembre 2025 – Ancora di misura la vittoria del Sarzana Calcio che, con l'ennesimo balzo agguanta la vetta dove ha rallentato l' Amatori Castelnuovo che pareggia contro il Cgs Real Chiappa in una gara ricca di gol. Più reti, però, ci sono state tra Gs Pozzuolo e Pegazzano, con quest'ultimo sempre più. ultimo. Questo nell'undicesimo turno del Girone 1 nel campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nel Girone 2, invece, perde l'occasione, il Rangers Soliera, di affiancare l'Aston Uella Carrara, dopo la sconfitta a sorpresa contro il Tendola trascinato da Frediani (doppietta) e Parentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Calcio Uisp a 11: bis di Frediani, poi Parentini e il Tendola vola