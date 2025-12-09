Calcio Uisp a 11 | bis di Frediani poi Parentini e il Tendola vola
La Spezia, 9 dicembre 2025 – Ancora di misura la vittoria del Sarzana Calcio che, con l'ennesimo balzo agguanta la vetta dove ha rallentato l' Amatori Castelnuovo che pareggia contro il Cgs Real Chiappa in una gara ricca di gol. Più reti, però, ci sono state tra Gs Pozzuolo e Pegazzano, con quest'ultimo sempre più. ultimo. Questo nell'undicesimo turno del Girone 1 nel campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nel Girone 2, invece, perde l'occasione, il Rangers Soliera, di affiancare l'Aston Uella Carrara, dopo la sconfitta a sorpresa contro il Tendola trascinato da Frediani (doppietta) e Parentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Uisp, la stagione nel vivo. Calcio, piscine e benessere
Matti per il Calcio, il torneo Uisp: i dipartimenti di salute mentale in campo con due squadre aretine
Calcio Uisp a 11: il tris di Cuvelier per aprire la stagione
CALCIO UISP ABRUZZO HIGHLIGHTS della SETTIMANA 12G OVER40 - SERIE ? DIELLE PE UTD vs GENTE DI MARE > ISCRIVITI GRATIS SUL NOSTRO CANALE YT - facebook.com Vai su Facebook
Sport nelle carceri: @uispfirenze su @TgrRaiToscana con l’incontro di calcio tra persone detenute e giornalistiUisp Firenze e @UssiSport Toscana in campo al Gozzini per promuovere il reinserimento delle persone detenute attraverso lo sport uisp.it/na Vai su X
Calcio Uisp a 11: bis di Frediani, poi Parentini e il Tendola vola - La Spezia, 9 dicembre 2025 – Ancora di misura la vittoria del Sarzana Calcio che, con l'ennesimo balzo agguanta la vetta dove ha rallentato l' Amatori Castelnuovo che pareggia contro il Cgs Real Chiap ... Segnala lanazione.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com