Calcio Uisp a 11 | D' Amico scatenati mentre il Riomajor è sull' ottovolante

Da lanazione.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa in testa al girone 1 del calcio Uisp a 11 è più che mai aperta. Questa settimana, le squadre si sono alternate al comando, con Amatori Per Lucio, Amatori Castelnuovo, Virgoletta e Sarzana calcio che si contendono la vetta. D'Amico, tra i protagonisti, ha mostrato tutta la sua grinta, mentre il Riomajor ha vissuto un periodo di alti e bassi, rivelandosi imprevedibile come sempre. La classifica resta molto aperta e tutto può cambiare nelle prossime partite.

La Spezia, 2 febbraio 2026 – Tutti insieme. appassionatamente sulla vetta del Girone 1, dove adesso guidano Amatori Per Lucio, Amatori Castelnuovo, Virgoletta e Sarzana calcio. Questo nella seconda di ritorno del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Cade il Castelnuovo col Ritrovo Filetto, pareggia il Sarzana, raggiunti così dalle altre due squadre, una vincente sul Comano e l'altra a divertirsi col Ceserano nel segno dei tre D'Amico. Tutto tranquillo nel Girone 2 dove vincono i primi dell'Aston Uella Carrara e i secondi del Rangers Soliera, ma dopo spicca l'incredibile vittoria del Riomaior Bar O'Netto, in trasferta sull'Autoservice Cassana, per 8-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio uisp a 11 d amico scatenati mentre il riomajor 232 sull ottovolante

© Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: D'Amico scatenati, mentre il Riomajor è sull'ottovolante

Approfondimenti su Riomajor Calcio

Calcio a 5 serie A2. Il Russi sale sull’ottovolante. Ed è campione d’inverno

Il Russi si conferma campione d'inverno nel campionato di calcio a 5 serie A2, mantenendo un vantaggio di cinque punti sulla seconda, il Montebianco Prato.

Calcio Uisp a 11: Giubasso fa centro e il Sarzana è vicecapolista

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Riomajor Calcio

Argomenti discussi: Appuntamento con il calcio: cronaca della seconda giornata del Campionato Invernale Uisp di calcio a 11; Scheda giocatore Nagliati Mauro; Appuntamento con il calcio: cronaca della terza giornata del Campionato Invernale Uisp di calcio a 11; Calcio Uisp: Locanda Alinò vince il girone preliminare facendo l'en plein.

calcio uisp a 11Calcio Uisp a 11: D'Amico scatenati, mentre il Riomajor è sull'ottovolanteTutto tranquillo nel Girone 2 dove vincono i primi dell'Aston Uella Carrara e i secondi del Rangers Soliera, ma dopo spicca l'incredibile vittoria del Riomaior Bar O'Netto, in trasferta ... lanazione.it

Calcio Uisp a 11: Staghezza si diverte contro la Colomba 9.80Dopo la prima di ritorno del campionato della Lega della Spezia e della Valdimagra torna solitario il Castelnuovo ... lanazione.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.