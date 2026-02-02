Calcio Uisp a 11 | D' Amico scatenati mentre il Riomajor è sull' ottovolante

La corsa in testa al girone 1 del calcio Uisp a 11 è più che mai aperta. Questa settimana, le squadre si sono alternate al comando, con Amatori Per Lucio, Amatori Castelnuovo, Virgoletta e Sarzana calcio che si contendono la vetta. D'Amico, tra i protagonisti, ha mostrato tutta la sua grinta, mentre il Riomajor ha vissuto un periodo di alti e bassi, rivelandosi imprevedibile come sempre. La classifica resta molto aperta e tutto può cambiare nelle prossime partite.

La Spezia, 2 febbraio 2026 – Tutti insieme. appassionatamente sulla vetta del Girone 1, dove adesso guidano Amatori Per Lucio, Amatori Castelnuovo, Virgoletta e Sarzana calcio. Questo nella seconda di ritorno del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Cade il Castelnuovo col Ritrovo Filetto, pareggia il Sarzana, raggiunti così dalle altre due squadre, una vincente sul Comano e l'altra a divertirsi col Ceserano nel segno dei tre D'Amico. Tutto tranquillo nel Girone 2 dove vincono i primi dell'Aston Uella Carrara e i secondi del Rangers Soliera, ma dopo spicca l'incredibile vittoria del Riomaior Bar O'Netto, in trasferta sull'Autoservice Cassana, per 8-0.

