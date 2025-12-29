Serie A Varese espugna Trapani Scintille nel finale Espulso Cappelletti

Nel match di Serie A, Varese ha conquistato una vittoria importante sul campo di Trapani, con un finale ricco di tensione e un’espulsione per Cappelletti. La squadra si è distinta per la sua solidità, un elemento fondamentale per consolidare la posizione in classifica. La partita ha evidenziato l’importanza della continuità e della concentrazione, aspetti chiave per affrontare le prossime sfide del campionato.

BASKET "La chiave è stata la consistenza della nostra prestazione contro un avversario di talento. Sono 2 punti importanti per noi". Sorride Ioannis Kastritis (nella foto), la sua Pallacanestro Varese riesce in una missione impossibile solo guardando la classifica. I biancorossi passano al Palashark, sino a ieri inviolato, contro una Trapani strozzata da settimane di problemi societari. Ma i siciliani sono squadra di grande talento, e allora niente poteva essere scontato, con il coach greco a tenere bassa l'asticella: "Non vogliamo guardare troppo lontano, lavoriamo giorno per giorno per cercare di migliorare.

Serie A Basket, Trapani-Varese 88-95: highlights LBA - Successo in trasferta per Varese, che infligge a Trapani la seconda sconfitta consecutiva e si unisce al maxi- sport.sky.it

Pagelle: Varese espugna Trapani. Iroegbu e capitan Librizzi guidano il colpo - Varese, che ha visto la Openjobmetis diventare la prima squadra in stagione a espugnare il PalaShark. pianetabasket.com

IN CAMPO TRAPANI - VARESE Live... https://www.pianetabasket.com/serie-a2/live-lba-trapani-shark-vs-varese-diretta-350647 - facebook.com facebook

