Calcio serie C Tedesco | Ho ritrovato il mio Perugia

Il Forlì, nell'ultimo match dell'anno, è stato messo al tappeto e il Perugia può tornare a respirare dopo essersi ricacciato in una situazione poco lusinghiera.A confortare è il modo in cui i tre punti sono arrivati, ovvero con una prestazione che può definirsi la migliore fino a questo momento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

