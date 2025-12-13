Calcio Seconda categoria Sarteano-Fonte Belverde è il clou

Domani alle 14,30 si disputano le partite della giornata numero 13 di Seconda Categoria. Il match clou è Sarteano-Fonte Belverde, mentre nel girone E il Castellina in Chianti affronta in trasferta la Dinamo Florentia, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per risalire la classifica.

In programma domani alle 14,30 gli incontri della giornata numero 13 di Seconda. Nel girone E il Castellina in Chianti cerca punti pregiati per risalire posizioni nel match esterno con la Dinamo Florentia. Anche il Gracciano deve recuperare: allo stadio Gino Manni ecco l’Impruneta Tavarnuzze. Sul cammino in trasferta dello Staggia, invece, la vice capolista Grevigiana che tallona la numero 1 Real Peretola. Nel girone L l’anticipo è caratterizzato dal big match tra la leader e l’inseguitrice: fischio di inizio oggi alle 15 per la gara tra Olimpic Sarteano, a quota 27, e Fonte Belverde, distante una lunghezza. Sport.quotidiano.net Calcio Seconda categoria. Fonte-Monteroni. Duello Cetona-Sarteano - In Seconda categoria girone E, lo Staggia riceverà domani il Casellina (14,30). lanazione.it

Calcio, 2ª Categoria: il Mirto aggiunge alla rosa Gaetano Alfano e Danilo Blogna - La Polisportiva Mirto ha ufficializzato gli acquisti di Gaetano Alfano e Danilo Blogna, che dunque sono pronti a disputare il ... 98zero.com

CALCIO - Partite calde in Eccellenza, in Seconda tutti vogliono mettere la stella #informazionelocale #lafedelta #lholettosullafedelta #fossano leggi qui - facebook.com facebook

Seconda vittoria consecutiva per la #Juventus in #ChampionsLeague, che rilancia le ambizioni di qualificazione alla seconda fase. I 2 gol contro il #Pafos nel 2° tempo, dopo una prima frazione di gioco irricevibile. Il mio migliore in campo #McKennie, il peggi x.com

© Sport.quotidiano.net - Calcio Seconda categoria. Sarteano-Fonte Belverde è il clou

OLIMPIC SARTEANO - POLIZIANA Campionato di Seconda Categoria - 15 dicembre 2024 - Primo tempo

Video OLIMPIC SARTEANO - POLIZIANA Campionato di Seconda Categoria - 15 dicembre 2024 - Primo tempo Video OLIMPIC SARTEANO - POLIZIANA Campionato di Seconda Categoria - 15 dicembre 2024 - Primo tempo