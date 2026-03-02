Calcio Roma e Juve corsa per la Champions nel segno di Gatti

Domenica sera all’Stadio Olimpico, Roma e Juventus si sono affrontate in una partita terminata 3-3. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate nella corsa alla qualificazione in Champions League. La Juventus ha ottenuto un punto che può essere importante, mentre per la Roma si tratta di un risultato che potrebbe complicare le sue ambizioni europee.

Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.0, a Roma arrivano le Metaversiadi: 15 minuti per entrare nel futuro Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Amministrative, Fico a Salerno per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar: Campo largo? Segreterie al lavoro Iran, contatti di Meloni per l’allentamento delle tensioni. Ue: Esplorare percorsi diplomatici Roma, 2 mar. (askanews) – All’Stadio Olimpico finisce 3-3, ma è un pareggio che pesa come una vittoria per la Juventus e come un’occasione sfumata per la Roma. I bianconeri, sotto fino al 93', restano a -4 dai giallorossi e tengono viva la rincorsa Champions. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Juve rimonta la Roma da 3-1 a 3-3, Gatti gela l’Olimpico in pieno recupero: lotta Champions apertissimaFinisce 3-3 tra Roma e Juventus una partita combattutissima che lascia ancora aperta la lotta Champions tra le due squadre.

Roma-Juventus 3-3, gol e highlights: Boga e Gatti (al 93') riacciuffano i giallorossiLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Juventus 3-3, gol e highlights: Boga e Gatti (al 93') riacciuffano i giallorossi ... sport.sky.it

Roma Juve 3-3: Gatti salva i bianconeri nel finale! All’Olimpico solo un punto per i ragazzi di SpallettiRoma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i gialloross ... juventusnews24.com

