Serie A la Juve torna in corsa Champions | Roma ko 2-1 a Torino

Nella serata in cui la Roma sperava di avvicinarsi alla vetta del campionato, la Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma a Torino. Con questo risultato, i bianconeri si rimettono in corsa per la qualificazione in Champions League, riaccendendo le speranze di una stagione competitiva. La partita ha evidenziato un nuovo equilibrio nella classifica di Serie A.

Nella notte in cui la Roma sognava l'aggancio alla vetta del campionato, complice le altre big impegnate in Arabia in Supercoppa, la Juve si inserisce prepotentemente nella lotta al vertice. La Signora supera all'Allianz Stadium i giallorossi, colpiti prima dell'intervallo dal diagonale di Conceiçao e nella ripresa dal tocco a porta vuota di Openda. Baldanzi, entrato nella ripresa insieme a Ferguson al posto degli impalpabili Soulè-Dybala, accorcia le distanze a un quarto d'ora dalla fine ma la squadra bianconera non trema, gestisce con esperienza e consapevolezza il prezioso vantaggio e infila la seconda vittoria di fila in uno scontro diretto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

