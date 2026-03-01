La Juve rimonta la Roma da 3-1 a 3-3 Gatti gela l'Olimpico in pieno recupero | lotta Champions apertissima

La partita tra Roma e Juventus si conclude con un pareggio 3-3, dopo una rimonta della Juventus che porta il risultato da 1-3 a 3-3. Gatti segna il gol decisivo in pieno recupero, gelando l'Olimpico e mantenendo viva la lotta per la qualificazione in Champions League. La sfida, molto combattuta, si svolge tra due squadre che ancora competono per un posto nella massima competizione europea.

Finisce 3-3 tra Roma e Juventus una partita combattutissima che lascia ancora aperta la lotta Champions tra le due squadre. I bianconeri vanno sotto di due gol poi nel recupero è Gatti a trovare la zampata che vale il pari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Conceiçao e Openda regalano la vittoria alla Juve. La Roma tenta la rimonta ma finisce 2-1. La Champions è a un puntoTorino 20 dicembre 2025 – Tanto agonismo, tante occasioni da gol e una sfida divertente giocata a viso aperto da parte di entrambe le squadre.

La Juve rimonta la Roma da 3-1 a 3-3, Gatti gela l’Olimpico in pieno recupero: lotta Champions apertissimaFinisce 3-3 tra Roma e Juventus una partita combattutissima che lascia ancora aperta la lotta Champions tra le due squadre ... fanpage.it

Roma Juve 0-0 LIVE: miracolo di Perin su Malen da due passi!Roma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i gialloross ... juventusnews24.com

