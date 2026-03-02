Calcio risultati di A | oggi si chiude con Bologna e Fiorentina

Oggi si conclude la 27esima giornata di Serie A con le partite tra Bologna e Fiorentina. Nella giornata precedente, la classifica ha visto il pareggio tra Roma e Juventus 3-3, mentre altre gare hanno portato a risultati come il 1-1 tra Parma e Cagliari e il 2-0 dell’Inter contro il Genoa. Le partite si sono svolte in diverse località italiane e si sono concluse con vari punteggi.

Roma, 2 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 27esima giornata dopo Roma-Juventus 3-3 27^ GIORNATA Parma-Cagliari 1-1, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0, Cremonese-Milan 0-2, Sassuolo-Atalanta 2-1, Torino-Lazio 2-0, Roma-Juventus 3-3, lunedì 2 marzo ore 18.