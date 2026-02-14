Calcio risultati di serie A Fiorentina aggancia il Lecce

La Fiorentina ha vinto contro il Como grazie a un gol decisivo di Bonaventura, spinta dalla volontà di risalire in classifica. La squadra toscana ha conquistato tre punti fondamentali, avvicinandosi al Lecce, che ora si trova a un solo punto di distanza. La sfida si è giocata allo stadio Giuseppe Sinigaglia, davanti a circa 4.000 spettatori, molti dei quali hanno festeggiato il successo dei viola.

Roma, 14 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Como-Fiorentina 1-2 Venticinquesima giornata: Pisa-Milan 1-2, Como-Fiorentina 1-2, ore 18 Lazio-Atalanta, ore 20.45 Inter-Juventus, domenica 15 febbraio ore 12.30 Udinese-Sassuolo, ore 15 Cremonese-Genoa, Parma-Verona,ore 18 Torino-Bologna, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 16 febbraio ore 20.45 Cagliari-Lecce. Classifica: Inter 58, Milan 53, Napoli 49, Juventus, Roma 46, Como 41, Atalanta 39, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese e Genoa 23, Lecce, Fiorentina 21, Pisa e Verona 15.