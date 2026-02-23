Calcio risultati di serie A oggi Fiorentina e Bologna

La vittoria della Fiorentina contro la Cremonese ha portato tre punti decisivi, mentre il Bologna ha perso in casa con il Genoa. La giornata di Serie A si è conclusa con risultati sorprendenti, come il pareggio tra Cagliari e Lazio e la sconfitta del Milan contro il Parma. Questi risultati modificano la classifica, spostando alcune squadre verso la zona alta e altre in quella bassa. I tifosi attendono ora i prossimi incontri per capire le nuove posizioni in classifica.