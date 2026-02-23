Calcio risultati di serie A oggi Fiorentina e Bologna
La vittoria della Fiorentina contro la Cremonese ha portato tre punti decisivi, mentre il Bologna ha perso in casa con il Genoa. La giornata di Serie A si è conclusa con risultati sorprendenti, come il pareggio tra Cagliari e Lazio e la sconfitta del Milan contro il Parma. Questi risultati modificano la classifica, spostando alcune squadre verso la zona alta e altre in quella bassa. I tifosi attendono ora i prossimi incontri per capire le nuove posizioni in classifica.
Roma, 23 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 26esima giornata dopo Roma-Cremonese 3-0 26esima giornata Sassuolo-Verona 3-0, Juventus-Como 0-2,Lecce-Inter 0-2, Cagliari-Lazio 0-0, Genoa-Torino 3-0, Atalanta-Napoli 2-1, Milan-Parma 0-1, Roma-Cremonese 3-0, lunedì 23 febbraio ore 18.30 Fiorentina-Pisa, ore 20.45 Bologna-Udinese. Classifica: Inter 64, Milan 54, Napoli, Roma 50, Juventus 46, Como, Atalanta 45, Sassuolo 35, Lazio 34, Bologna 33, Udinese, Parma 32, Cagliari 29, Torino, Genoa 27, Cremonese, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa e Verona 15. 27^ GIORNATA Venerdì 27 febbraio ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Calcio, risultati di serie A, Fiorentina aggancia il LecceLa Fiorentina ha vinto contro il Como grazie a un gol decisivo di Bonaventura, spinta dalla volontà di risalire in classifica.
Leggi anche: Calcio, Serie A, risultati, Fiorentina sempre ultima
CESARE CREMONINI IMPAZZISCE PER L’ARBITRAGGIO IN FIORENTINA BOLOGNA
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO; Calcio, risultati di serie A, L’Inter a +10 sul Milan; Serie B – Risultati 26° giornata e classifica aggiornata; Calcio, risultati di serie A, il Milan a -5 dall'Inter.
Serie A: Milan-Parma 0-1, Atalanta-Napoli 2-1, Roma-Cremonese 3-0, Genoa-Torino 3-0. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Milan-Parma 0-1, Atalanta-Napoli 2-1, Roma-Cremonese 3-0, Genoa-Torino 3-0. VIDEO ... tg24.sky.it
Serie A, Juventus-Como 0-2. L'Inter vince a Lecce 2-0, Cagliari-Lazio 0-0È proseguita oggi la 26esima giornata del campionato, dopo la vittoria di ieri del Sassuolo contro il Verona. Nell’incontro delle 15 i bianconeri hanno perso contro la squadra di Fabregas, mentre i ... tg24.sky.it
Serie C, risultati e classifica della 28° giornata: vincono Benevento e Catania, clamorosa sconfitta della Salernitana Come cambia la classifica https://qds.it/serie-c-risultati-classifica-ventottesima-giornata-benevento-catania-salernitana-calcio/ - facebook.com facebook
#Calcio, risultati di #SerieA, il #Napoli a quota 50 x.com