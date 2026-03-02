Calcio risultati di A | Bologna in corsa europea

Nella 27ª giornata di Serie A, il Bologna ha vinto 1-0 contro Pisa e si trova in corsa per l’Europa, mentre il Parma ha pareggiato 1-1 con il Cagliari. Il Como ha battuto 3-1 il Lecce, e l’Inter ha superato 2-0 il Genoa. La Cremonese ha perso 0-2 contro il Milan, la Sassuolo ha battuto 2-1 l’Atalanta e il Torino ha vinto 2-0 contro la Lazio. La Roma e la Juventus hanno pareggiato 3-3.

Roma, 2 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 27esima giornata dopo Pisa-Bologna 0-1 27^ GIORNATA Parma-Cagliari 1-1, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0, Cremonese-Milan 0-2, Sassuolo-Atalanta 2-1, Torino-Lazio 2-0, Roma-Juventus 3-3, Pisa-Bologna 0-1, ore 20.

Bologna in corsa per la qualificazione europea: sfida decisiva contro il Brann in ottavi di finale.Il Bologna calcio si trova a un bivio decisivo nella corsa alla qualificazione europea.

