Calcio risultati di A Bologna a ridosso Europa

La vittoria di Bologna contro l'Udinese, con un gol decisivo nel secondo tempo, ha portato la squadra a ridosso della zona europea. La partita si è decisa grazie a un inserimento rapido in area e a una conclusione precisa. La squadra ha mostrato solidità difensiva e determinazione, conquistando tre punti fondamentali. Questo risultato cambia gli equilibri della classifica, avvicinando i felsinei alle posizioni di prestigio. La prossima sfida sarà cruciale per consolidare questa ottima forma.

Roma, 23 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 26esima giornata dopo Bologna-Udinese 1-0 26esima giornata Sassuolo-Verona 3-0, Juventus-Como 0-2,Lecce-Inter 0-2, Cagliari-Lazio 0-0, Genoa-Torino 3-0, Atalanta-Napoli 2-1, Milan-Parma 0-1, Roma-Cremonese 3-0, Fiorentina-Pisa 1-0, Bologna-Udinese 1-0. Classifica: Inter 64, Milan 54, Napoli, Roma 50, Juventus 46, Como, Atalanta 45, Bologna 36, Sassuolo 35, Lazio 34, Udinese, Parma 32, Cagliari 29, Torino, Genoa 27, Cremonese, Lecce, Fiorentina 24, Pisa e Verona 15. 27^ GIORNATA Venerdì 27 febbraio ore 20.45 Parma-Cagliari, sabato 28 febbraio ore 15 Como-Lecce, ore 18 Verona-Napoli, ore 20.