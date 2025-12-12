Domina va sotto poi ribalta il Celta Bernardeschi firma la notte storica Rossoblù in piena corsa per gli ottavi

In una notte di pura adrenalina a Vigo, il Bologna di Vincenzo Italiano sfida le avversità e il brutto tempo, ribaltando il risultato contro il Celta. Con un’azione decisiva di Bernardeschi, i rossoblù consolidano la loro corsa agli ottavi, dimostrando carattere e determinazione in una partita ricca di emozioni.

dall’inviato Gianmarco Marchini VIGO (Spagna) Sotto il diluvio, sotto di un gol, in piena emergenza: il Bologna di Vincenzo Italiano sposta la linea dell’incredibile ancora un po’ più in là. Stavolta molto a ovest, a due passi dal Portogallo. La vittoria di Vigo, con la rimonta griffata Bernardeschi, è un’altra gigantesca dimostrazione di muscoli e classe. Una prova totale. Un’altra master class, dopo quella di Bucarest, a conferma che questo gruppo ha raggiunto una maturità e una consapevolezza solidissime, al limite dell’indistruttibile. Fate spazio: perché per questa Europa League ci sono pure i rossoblù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it