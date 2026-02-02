Promozione Il Pienza scappa subito ma non basta

Questa mattina a Pienza, la squadra locale ha preso subito il comando, ma non è bastato a portare a casa i tre punti. Nonostante uno spunto iniziale, i giocatori di Viciomaggio sono riusciti a pareggiare e alla fine sono usciti dal campo con un risultato positivo. La partita si è accesa subito, con entrambe le squadre che hanno cercato di conquistare il pallone e dominare il gioco.

PIENZA VICIOMAGGIO. PIENZA: Biagiotti, Berardi, Giovagnoli, Ajdini, Guerra, Bianciardi, Di Carlo (73' Voroneanu), Camillucci, Valente (60' Lorenzoni), Begnardi (73' Vargiu), Pinsuti A. (73' Pecci, 87' Chechi). A disposizione Tafarella, Provenda, Pinsuti P., Mensini. All. Camillucci.. VICIOMAGGIO: Poponcini, Pagni, Fabbri (36' Rossi), Danieli Vaz, Santamaria, Traore, Artini (82' Rotelli), Ferretti, Fei, Mazzeschi (87' Morelli), Menchetti (53' Vichi). A disposizione Regini, Zubair, Acquisti, Scartoni, Casini. All. Santini.. Arbitro: Finoia di Firenze (Giannetti-Gentili).. Marcatori: 1' Ajdini (P), 58' Mazzeschi (V).

