Calcio Pisa-Bologna 0-1 | decide Odgaard all’86esimo

Nel match di Serie A tra Pisa e Bologna, il risultato finale è stato di 1-0 per gli ospiti, grazie a un gol di Odgaard all’86esimo minuto. La partita si è giocata nel posticipo della 27ª giornata e ha visto il Bologna ottenere la vittoria in trasferta, con il gol decisivo segnato negli ultimi minuti di gioco.

Roma, 2 mar. (askanews) – Colpo esterno del Bologna che passa 1-0 sul campo del Pisa nel posticipo della 27ª giornata di Serie A. Decide una prodezza di Odgaard all'86', al termine di una gara in cui i toscani, a secco di vittorie da 15 giornate, giocano un secondo tempo di grande intensità ma si arrendono alle parate di Skorupski. Ancora una vittoria per il Bologna di Vincenzo Italiano che, tra campionato ed Europa League è giunto al suo quinto successo di fila. Pisa-Bologna, Odgaard decide al 94': i toscani sprofondano in zona retrocessione. Analisi delle prestazioni dei protagonisti nel match Pisa-Bologna, valido per la 27ª giornata della Serie A 2025/26. In Toscana il Bologna passa al 90' con una prodezza di Odgaard dopo una grande parata di Skorupski. La squadra di Italiano rimane così ottava respingendo l'assalto del Sassuolo. Per il Pisa confermato ... Non basta il coraggio al Pisa: col Bologna finisce 0-1 grazie a una perla di Odgaard al 90'