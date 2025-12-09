Calcio Eccellenza Toscana Mazzola e Ghizzani | l’ora di dirsi addio Decisiva la sconfitta subita dal Figline

L'allenatore Marco Ghizzani lascia il Valentino Mazzola dopo una serie di risultati negativi, tra cui la sconfitta con il Figline. La decisione arriva in un momento difficile per il club, che ha incassato la terza sconfitta consecutiva e si trova a dover affrontare un periodo di crisi nel campionato di Eccellenza Toscana.

Marco Ghizzani (nella foto) non è più l’allenatore del Valentino Mazzola. Il tecnico ha pagato cara la sconfitta con il Figline, la terza consecutiva, la quarta in cinque giornate, arrivata a pochi giorni dall’uscita dalla Coppa Italia. "In seguito ad una attenta riflessione, Marco Ghizzani è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra – si legge nel comunicato ufficiale del club –. La società intende ringraziare il tecnico per la professionalità e la serietà mai mancate durante il suo periodo sulla panchina biancoceleste, augurando lui le migliori fortune per il prosieguo della carriera". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net