Eccellenza Toscana Figline ok in rimonta Terza sconfitta di fila per il Mazzola
MAZZOLA 2 FIGLINE 3 MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Bruni (87’ Puppato), Campatelli, Saitta, Bonechi, Zanaj, Camilli, Cioni, Discepolo, Corsi (70’ Gianassi). Panchina: Ciupi, Ghiozzi Pasqualetti, Pagliai, Scardigli, Turillazzi, Zizzo, Capezzuoli. Allenatore Ghizzani FIGLINE: Brunelli, Gucci, Paoloni, Cappelli, Messina, Donatini, Betti, Baragli, Genaro (86’ Adami), Verdelli, Hagbe (62’ Bibaj). Panchina: Daddi, De Luca, Buccianti, Babi, Pezzotta. Allenatore Mocarelli Arbitro: Bernardini di Piombino (Aldi – Gremoli). Reti: 15’ Cappelli, 18’ Discepolo, 35’ Corsi, 72’ Gucci, 91’ Bibaj. Note: Ammoniti: Bruni, Camilli, Saitta, Cappelli, Hagbe, Paolini, Donatini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
