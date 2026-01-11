Calcio Eccellenza Toscana L’Asta Taverne rimette Jrad nel ‘motore’ e sfida la Baldaccio Bruni
L’Asta Taverne torna in campo nel campionato di Eccellenza Toscana, dopo la sconfitta contro Lastrigiana che li ha collocati in zona play out. Questa pomeriggio alle 14:30, al campo Arnaldo Satini, affronta la Baldaccio Bruni con l’obiettivo di riscattarsi davanti ai propri tifosi. La squadra cerca una prestazione solida per risollevare il morale e migliorare la posizione in classifica.
L’Asta vuole vendicare subito il ko subìto sul campo della Lastrigiana che l’ha fatta precipitare in zona play out: oggi pomeriggio (start alle 14,30), al campo sportivo Arnaldo Satini arriverà la Baldaccio Bruni e gli arancioblù, davanti ai propri tifosi, non vogliono tradire le aspettative. All’arco di Stefano Bartoli anche un’arma in più: è tornato a Taverne, Aymen Jrad (nella foto). "E’ stato necessario azzerare velocemente quanto successo domenica e guardare avanti – spiega il mister –, perché ci aspetta un’altra gara importantissima. Una gara da dentro o fuori: devo essere bravo io, deve essere bravo lo staff, a far capire alla squadra che ci giocheremo la partita della vita, contro un’avversaria che sta attraversando un ottimo momento, tra le più in forma del campionato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
