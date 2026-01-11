L’Asta Taverne torna in campo nel campionato di Eccellenza Toscana, dopo la sconfitta contro Lastrigiana che li ha collocati in zona play out. Questa pomeriggio alle 14:30, al campo Arnaldo Satini, affronta la Baldaccio Bruni con l’obiettivo di riscattarsi davanti ai propri tifosi. La squadra cerca una prestazione solida per risollevare il morale e migliorare la posizione in classifica.

L’Asta vuole vendicare subito il ko subìto sul campo della Lastrigiana che l’ha fatta precipitare in zona play out: oggi pomeriggio (start alle 14,30), al campo sportivo Arnaldo Satini arriverà la Baldaccio Bruni e gli arancioblù, davanti ai propri tifosi, non vogliono tradire le aspettative. All’arco di Stefano Bartoli anche un’arma in più: è tornato a Taverne, Aymen Jrad (nella foto). "E’ stato necessario azzerare velocemente quanto successo domenica e guardare avanti – spiega il mister –, perché ci aspetta un’altra gara importantissima. Una gara da dentro o fuori: devo essere bravo io, deve essere bravo lo staff, a far capire alla squadra che ci giocheremo la partita della vita, contro un’avversaria che sta attraversando un ottimo momento, tra le più in forma del campionato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne rimette Jrad nel ‘motore’ e sfida la Baldaccio Bruni

Leggi anche: Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola a casa Baldaccio Bruni. Ghizzani: "Spirito ed entusiasmo»

Leggi anche: Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne sfiora l’impresa. Ottimo pari a Grassina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne rimette Jrad nel ‘motore’ e sfida la Baldaccio Bruni - L’Asta vuole vendicare subito il ko subìto sul campo della Lastrigiana che l’ha fatta precipitare in zona play out: ... sport.quotidiano.net