Il Castelnuovo affronta oggi alle 14.30 in casa il Cenaia nel girone A di Eccellenza. La squadra ospite, attualmente in fondo alla classifica, cerca punti importanti per risalire la china. La partita si svolge allo stadio

Il Castelnuovo è chiamato, oggi, alle 14.30, al "Nardini", contro il Cenaia, a dare una svolta al proprio campionato, iniziato così e così, poi continuato in autunno con grandi squilli di tromba, fino ad arrivare al secondo posto in classifica, ma, poi, dal 30 novembre scorso, dopo la vittoria per 1-0 con il Fucecchio, è stato un susseguirsi di partite senza i tre punti. Insieme, però, anche a tanti infortuni che fanno trovare oggi la squadra al sest'ultimo posto in classifica, con un solo punto in più sulla zona play-out. "Ce la metteremo tutta – commenta l'allenatore Luigi Grassi – e son sicuro che i ragazzi daranno tutti oltre le loro possibilità.

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: arriva il pericolante Cenaia. Grassi: "Castelnuovo, oggi devi dare l’anima»

