Questa sera la finale della Winter Cup di calcio a 5 tra La Coccinella e Real Desperados. Le due squadre si sono affrontate nelle semifinali del Centro del Carrello e hanno conquistato il passaggio alla finale. Ora si sfidano per il titolo, con entrambe determinate a portare a casa la vittoria.

Disputate le semifinali della Winter Cup Centro del Carrello. La finale del Tabellone A sarà Bar la Coccinella -ì Real Desperados. Bar la Coccinella che va all’intervallo sotto 0-2 contro il Sidun, delizioso lob di Bagnardi e tiro libero allo scadere di Morina. La ripresa è dominata dal Bar la Coccinella. La rimonta è guidata da Maestri che firma una doppietta, prima su assist di Boarini, poi a concludere una ripartenza di Sgargetta. Il sorpasso nasce da una punizione di Boarini, sassata che Lugibello devìa sul palo, ma Sgargetta è lesto a mettere dentro il 3-2. Le speranze del Sidun si infrangono sul palo colpito da Cannizzaro su punizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. La Coccinella-Real Desperados sarà la finale di Winter Cup

Approfondimenti su Winter Cup

Le semifinali del torneo di calcio a 5 Opes vedranno affrontarsi Coccinella e Sidun, Zeta Club e Desperados.

La NBA Emirates Cup 2025 si avvicina alla sua conclusione con una finale attesa tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Winter Cup

Argomenti discussi: Opes Toscana Calcetto, Scarsenal ko. E i Dinosauri agguantano in vetta la capolista; Calcio a 5 Opes. Semifinali tra Coccinella e Sidun e tra Zeta Club e Desperados; Ultima tappa per il progetto Opes, ecco come può crescere lo sport; Zeta Club, bel debutto nella Coppa Palmieri.

Calcio a 5 Opes. Semifinali tra Coccinella e Sidun e tra Zeta Club e DesperadosIl campionato ha lasciato spazio ai quarti di finale Winter Cup Centro del Carrello, coinvolte tutte e 44 le squadre, divise in 6 categorie. La semifinale della parte alta del Tabellone A sarà tra ... ilrestodelcarlino.it

Calcio a 5 Opes. Ferrutensile sgambetta la capolista SidunNell’8° giornata del Girone Hurly Burly il Ferrutensile sgambetta la capolista Sidun, Cabassa protagonista: la sblocca su azione d’angolo, assist... Nell’8° giornata del Girone Hurly Burly il ... ilrestodelcarlino.it

Non serve un lungo viaggio per vivere una grande avventura! Scegli i **Tour Brevi** di *La Coccinella Tour* e lasciati stupire dai tesori nascosti del Sud Italia. Dalla Sicilia alla Calabria, la magia è a portata di mano. Partiamo insieme **Richi - facebook.com facebook