Malen debutta e segna Dybala torna al gol | la Roma espugna Torino e vola al quarto posto

La Roma ottiene una vittoria importante a Torino, con Malen che segna al debutto e Dybala che torna al gol. La squadra giallorossa supera i padroni di casa 2-0, salendo al quarto posto in classifica. La partita ha evidenziato la crescita e la determinazione della formazione romana, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.

Torino-Roma 0-2 Torino (3-5-2): Paleari, Tameze, Ismajli, Coco, Lazaro, Vlasic, Ilkhan (32' st Anjorin), Gineitis (1' st Casadei), Aboukhlal (33' pt Pedersen), Ngonge (32' st Njie), Adams (71 Popa, 81 Israel, 13 Maripan, 18 Simeone, 84 Gabellini, 93 Pellini, 95 Kugyela). All.: Baroni. Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso (23' pt Ghilardi), Rensch (31' st Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley, Dybala (31' st Pisilli), Pellegrini (7' st Soulè), Malen (31' st Vaz) (32 Vasquez, 91 Zelezny, 19 Celik, 24 Ziolkowski, 68 Arena). All.; Gasperini. Arbitro: Chiffi di Padova. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Malen debutta e segna, Dybala torna al gol: la Roma espugna Torino e vola al quarto posto Torino-Roma 0-2: Dybala gol e assist per Malen, Gasperini si riprende il quarto posto

La Roma si impone 2-0 sul Torino, grazie a un gol e un assist di Dybala, consolidando la posizione in classifica. La vittoria rappresenta anche una rivincita dopo l'eliminazione in Coppa Italia subita dai granata. La partita ha mostrato un equilibrio tra le squadre, con i giallorossi capaci di sfruttare le occasioni decisive per ottenere i tre punti. Leggi anche: Roma vince a Torino e va al 4° posto in solitaria, Malen subito in gol La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. L’ #ASRoma finalmente batte il #Torino per 2-0 e torna a casa con i 3 punti grazie ai gol di #Malen e di #Dybala. L’olandese è protagonista di un ottimo debutto e l’argentino torna segnare in #SerieA. x.com #Malen si è presentato nel migliore dei modi alla sua prima con la #Roma, diventando subito protagonista nella sfida contro il #Torino. Gol all’esordio su assist di #Dybala. #calcionews24 - facebook.com facebook

