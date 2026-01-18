Malen debutta e segna Dybala torna al gol | la Roma espugna Torino e vola al quarto posto

La Roma ottiene una vittoria importante a Torino, con Malen che segna al debutto e Dybala che torna al gol. La squadra giallorossa supera i padroni di casa 2-0, salendo al quarto posto in classifica. La partita ha evidenziato la crescita e la determinazione della formazione romana, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.

Torino-Roma 0-2 Torino (3-5-2): Paleari, Tameze, Ismajli, Coco, Lazaro, Vlasic, Ilkhan (32' st Anjorin), Gineitis (1' st Casadei), Aboukhlal (33' pt Pedersen), Ngonge (32' st Njie), Adams (71 Popa, 81 Israel, 13 Maripan, 18 Simeone, 84 Gabellini, 93 Pellini, 95 Kugyela). All.: Baroni. Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso (23' pt Ghilardi), Rensch (31' st Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley, Dybala (31' st Pisilli), Pellegrini (7' st Soulè), Malen (31' st Vaz) (32 Vasquez, 91 Zelezny, 19 Celik, 24 Ziolkowski, 68 Arena). All.; Gasperini. Arbitro: Chiffi di Padova. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Torino-Roma 0-2: Dybala gol e assist per Malen, Gasperini si riprende il quarto posto
La Roma si impone 2-0 sul Torino, grazie a un gol e un assist di Dybala, consolidando la posizione in classifica. La vittoria rappresenta anche una rivincita dopo l'eliminazione in Coppa Italia subita dai granata. La partita ha mostrato un equilibrio tra le squadre, con i giallorossi capaci di sfruttare le occasioni decisive per ottenere i tre punti.

