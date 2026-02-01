Calcio a 5 | torna il sorriso in casa del Bagnolo In Serie C1 il Guastalla vince di misura il derby con lo Shqiponja Una pessima Olimpia Regium cade a Rovereto

Il Bagnolo torna a sorridere dopo settimane di risultati deludenti. In Serie C1, il Guastalla conquista un derby importante contro lo Shqiponja, vincendo di misura. La giornata non è positiva invece per l’Olimpia Regium, che esce sconfitta pesantemente a Rovereto: i granata subiscono un 5-2 e non trovano mai il ritmo giusto, chiudendo il primo tempo già sotto di quattro reti. La partita si mette subito male per l’Olimpia, che fatica a contenere gli avversari e si complica la vita già nel primo tempo.

Pesante sconfitta per l’Olimpia Regium (22) a Rovereto (25). I granata cadono 5-2 nella quarta di ritorno di A2 Elite, non riuscendo mai a entrare in partita: locali avanti 4-0 all’intervallo e già nel finale del primo tempo mister Margini opta per il portiere di movimento, con l’intento di far arretrare gli avversari, abili a incunearsi nella difesa ospite con le folate di Rafinha e Fusari. I gol reggiani sono di Ruggiero, che dal limite firma il provvisorio 4-1, e capitan Edinho. In Serie B torna il sorriso in casa Bagnolo (17): l’8-2 interno alla Mattagnanese (16) permette alla squadra di Barozzi di risalire la corrente e posizionarsi al settimo posto di una classifica comunque molto corta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

