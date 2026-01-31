Dopo la vittoria contro il Genoa, Daniele De Rossi ha fatto una confessione sorprendente. L’ex giocatore ha ammesso che lo stadio vuoto gli ha ricordato una partita di serie D e ha anche raccontato di aver suggerito a Sarri di allenare la Roma.

Daniele De Rossi ha fatto una confessione inaspettata dopo la partita Lazio-Genoa, terminata 3-2 per i biancocelesti. Durante la conferenza stampa, l’ex centrocampista della Roma ha rivelato di aver proposto Maurizio Sarri per la panchina della sua ex squadra, la Roma, in un momento di crisi tecnica. L’annuncio è arrivato in un contesto particolare: lo stadio Olimpico, dove si è giocata la sfida, era gremito di tifosi, ma l’atmosfera era insolitamente fredda. De Rossi ha paragonato il numero di spettatori a quello presente a un’amichevole di Serie D tra Figline e Ostia Mare, sottolineando un’assenza di passione che lo ha colpito profondamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Rossi: «Lo stadio vuoto mi ha ricordato una partita di serie D, e ho suggerito Sarri alla Roma»

Approfondimenti su De Rossi Lazio

Dopo una vittoria all’ultimo secondo contro il Genoa, Sarri si presenta in conferenza stampa con il volto teso.

Daniele De Rossi commenta la sconfitta del Genoa all’Olimpico, arrivata all’ultimo secondo contro la Roma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su De Rossi Lazio

Argomenti discussi: De Rossi: Lazio-Genoa non è un derby per me, ma mi mancheranno i laziali; Lazio-Genoa, De Rossi: La Lazio è una squadra forte, lo stadio vuoto…; GENOA, L’IMPRONTA DI DE ROSSI; De Rossi: Salvezza lontana anni luce, non siamo stupidi. Lazio? Peccato che...

De Rossi interrompe la domanda di un giornalista dopo Lazio-Genoa: Che squadra tifi? Lo sapevo…Daniele De Rossi protagonista di un simpatico siparietto con un giornalista in sala stampa dopo Lazio-Genoa: Di che squadre sei? È strano, grazie ... fanpage.it

Lazio-Genoa, De Rossi: La Lazio è una squadra forte, lo stadio vuoto…La partirà è fondamentale, affrontiamo una squadra forte come la Lazio che vive un momento di difficolta. Sapevamo che non sarebbe stato un ritiro punitivo, la bravura dei giocatori ha fatto sì che ci ... laziopress.it

Stadio “Osvaldo Rossi” di Sala Consilina, conclusi i lavori sul manto in erba sintetica - facebook.com facebook

#Gasperini: "L'accoglienza a De Rossi dello Stadio Olimpico è stata molto bella. Soprattutto meritata. Per quanto mi riguarda, conoscendoci coi bergamaschi, sarà bello salutarci però poi ognuno per sé senza prigionieri (ride, ndr)" #ASRoma #AtalantaRo x.com