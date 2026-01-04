Oggi al teatro Galli di Rimini si conclude la rappresentazione di

Si chiude oggi al teatro Galli di Rimini il percorso di " Aida ", opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, tornata sul palcoscenico riminese dopo oltre cento anni nell’ambito del cartellone di "Rimini, il Capodanno più lungo del mondo". L’ultima rappresentazione è in programma alle 17.30, dopo il debutto del 1° gennaio e la replica andata in scena ieri. Due spettacoli premiati da una grande partecipazione di pubblico e da tantissimi appassionati che hanno deciso di inaugurare il 2026 nel segno dell’arte. La messa in scena di Aida segna un momento significativo per la vita culturale cittadina, riportando al teatro Galli uno dei titoli più celebri del repertorio lirico internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al teatro Galli cala il sipario sull’Aida di Verdi

