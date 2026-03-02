Caffo in tv dopo la condanna per maltrattamenti e il licenziamento l'ex compagna | Ha violato il concordato

Leonardo Caffo è stato licenziato dalla Nuova Accademia di Belle Arti dopo la condanna per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. In seguito, ha affrontato il tema della sua vicenda durante una trasmissione televisiva, dove ha presentato un monologo. L’ex partner ha invece dichiarato che Caffo ha violato il concordato stipulato tra le parti.

Leonardo Caffo è stato licenziato dalla Nuova Accademia di Belle Arti dopo la condanna per maltrattamenti ai danni dell'ex compagna e ha parlato della sua vicenda con un monologo a Le Iene. Così facendo, secondo la vittima, avrebbe violato il concordato che gli aveva permesso di ottenere uno sconto della pena.