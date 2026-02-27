Leonardo Caffo licenziato dall' Università dopo la condanna per maltrattamenti all' ex il filosofo farà ricorso

Dopo la condanna per maltrattamenti all’ex compagna, Leonardo Caffo è stato licenziato dall’università. La decisione è stata presa a seguito della sentenza definitiva, che ha portato alla sua sospensione dal ruolo accademico. Caffo ha annunciato che farà ricorso contro il provvedimento. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra la vita privata e le carriere pubbliche.

Lo scorso dicembre, Leonardo Caffo ha concluso il percorso giudiziario seguito alla condanna per maltrattamenti all’ex compagna Carola Provenzano. Il filosofo 37enne ha ammesso le proprie colpe e, rinunciando all’appello, ottenuto la sospensione della pena a fronte dell’impegno a seguire un percorso di recupero per uomini maltrattanti. Le conseguenze delle sue azioni continuano tuttavia a farsi sentire: il docente di Estetica è stato licenziato dall’Università di Milano in cui lavorava. L’Università Naba licenzia Leonardo Caffo Per il filosofo un “provvedimento sproporzionato” La condanna per maltrattamenti all’ex L’Università Naba licenzia Leonardo Caffo Dopo la laurea e il dottorato in Filosofia, Leonardo Caffo ha intrapreso una carriera da divulgatore e scrittore, cui ha affiancato la carriera da insegnante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

